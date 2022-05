Hulde bij monument Blauwenhoek

“Op zondag 8 mei herdenken wij traditioneel het officiële einde van Wereldoorlog II. Sedert 8 mei 1945 leven wij in West-Europa nu al 77 jaar in vrede, een geschenk waar vandaag velen de waarde niet meer van beseffen. De grote meerderheid van onze bevolking heeft nooit oorlog gekend. Gelukkig maar. Dan is de verleiding om te denken dat vrede iets is wat er altijd is geweest en er altijd zal zijn, niet veraf”, aldus Geert Tamsyn, voorzitter van de Verenigde Oud-strijders en Oud-soldaten Londerzeel. “De gebeurtenissen in Oekraïne drukken ons nog maar eens met de neus op de feiten: vrede is geen vanzelfsprekendheid, het is iets waar dagelijks moet aan gewerkt en in geïnvesteerd worden. Herdenkingen zoals op 8 mei herinneren ons daaraan.“