“Historische dag”, gemeenteraad keurt unaniem nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan Woonlagen goed

Puurs-Sint-Amands OVAM vindt PFOS-vervuiling in Lichter­straat: “Mikken op sanering in het najaar”

Eén van de vier zones in Puurs-Sint-Amands die eerder als potentieel met PFOS vervuild werden aangeduid, moet al zeker worden gesaneerd. “Bij een glastuinbouwbedrijf in de Lichterstraat werd ooit een brand geblust met bluspoeder en daar werd zowel in de grond als in het grondwater een vervuiling teruggevonden”, zegt milieuschepen Alex Goethals (CD&V).

24 januari