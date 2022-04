“Hier komen doden van”, oppositiepartij N-VA is niet opgezet met verkeerswijziging in Sint-Jozef

londerzeelSinds dinsdagochtend zijn een aantal mobiliteitsaanpassingen doorgevoerd in Sint-Jozef in Londerzeel. De Sint-Jozefstraat waar heel wat schoolgaande kinderen op de baan moeten fietsen is nu een zone dertig. Maar ook de voorrangsregels wijzigden. Oppositiepartij N-VA maakt zich nu al zorgen over de mogelijke ongevallen met zwakke weggebruikers. “Totaal gebrek aan communicatie.”

“De Sint-Jozefstraat, de drukke baan die naar het centrum van Londerzeel leidt, is nu zone dertig en niet langer een voorrangsbaan. Van deze nieuwe regeling komen vodden. Dat geef ik je nu al op een blaadje”, zegt raadslid Gerda Verhulst (N-VA) bezorgd. “Vooral dat die kleine zijstraten nu plots voorrang hebben, lijkt geen goed idee. Zeekr omdat het zo slecht aangegeven is. De fietsers moeten nu al op de baan rijden, dat zij nu ook steeds op de baan voorrang moeten verlenen aan die kleine straten gaat voor dodelijke ongevallen zorgen. De zone dertig lijkt ons wel een goed idee. In die straat wordt maar al te vaak te snel gereden. Het is echter de slechte communicatie die hier de boosdoener is.”

Vanaf dinsdagochtend gingen de nieuwe regels in. “Regels die al vastliggen sinds oktober 2021 maar waar de gemeente amper over communiceerde. In Sint-Jozef en de rest van onze gemeente wonen mobiele ouderen die geen applicatie van de gemeente hebben, die geen facebook hebben, maar zo’n belangrijke verandering stond zelfs niet in het gemeenteblad GIL. De borden werden pas de ochtend zelf geplaatst rond 9.30 uur en ‘s avonds om 20 uur werd er een lichtkar geplaatst. Een wonder dat er die dag geen ongelukken gebeurden.” In twee straten werden geflyerd, maar dat is volgens Verhulst veel te weinig. “Je moet Boom en Vilvoorde niet verwittigen maar toch je eigen voltallige gemeente die deze weg als een belangrijke verkeersas gebruikt?”

Schepen Robbyns erkende tijdens de gemeenteraad dat een aankondiging via het gemeenteblad wel op zijn plaats had geweest. Ze gaan nu vooral focussen op het afdwingen van de snelheidslimiet. “We deden een bevraging bij de buurt en bij Levelo (betrokken burgers, red.), zij gaven aan dat er vaak te snel gereden wordt en dat de snelheid best nog verlaagd werd. Vandaar de zone dertig. We zullen eerst vooral sensibiliseren en daarna zal de politie anonieme tellingen houden ter controle. Indien nodig wordt overgegaan tot beboeten om de snelheidslimiet af te dwingen.”