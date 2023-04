Heldere ochtend in Londerzeel

BINNENKIJ­KER. Boetiekho­tel Teddy Picker in de hippe Dansaertwijk: “Al onze kamers zijn betaalbare suites mét eigen tuintje”

Op zoek naar een bijzondere plek om te overnachten in de hoofdstad? Probeer eens het Teddy Picker-hotel uit. Dat ligt niet in het centrum, maar in een rustige woonstraat in de Dansaertwijk, heel populair onder de Vlaamse Brusselaars. Tim Siaens belooft ruime én groene suites, waar je je een echte ‘local’ waant. “Veel gasten zeggen ons dat ze niet de behoefte hebben om naar buiten te gaan", glimlacht Tim, die ons rondleidt en de stevige plannen voor het hotel uit de doeken doet. “In ons nieuwe restaurant komt een volledige octopus op tafel.”