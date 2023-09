Grote Rommelmarkt in Steenhuffel met live muziek

Rode Duivel Jan Vertonghen sport dag lang mee met Steenhuf­fel­se kinderen: “Jongeren aanzetten tot spelen en bewegen”

Hoog bezoek in Steenhuffel zaterdag. Rode Duivel Jan Vertonghen maakte zijn opwachting op de lokale voetbalvelden voor een sport- en spelnamiddag voor kinderen tot 12 jaar. “We zetten zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan tot spelen en bewegen”, zegt Jan Vertonghen. “We willen het beste uit ieder kind halen, ongeacht zijn of haar fysieke en/of mentale beperkingen, want elk kind is bijzonder.”