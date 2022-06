Grote namen op gratis festival Slinkse Sinkse

Slinkse Sinkse is altijd een succes. Tijdens de laatste editie mochten ze wel 8.000 bezoekers verwelkomen. Het festival duurt eigenlijk maar één avond, valt steeds op Pinksteren en is de perfecte voorbereiding om daags erna op Pinkstermaandag naar de jaarmarkt te trekken. Deze keer is het gratis festival er al voor de zesde keer. Het gaat dit jaar door op een grotere weide, de ingang is in de J. Vandoorselaerstraat in Steenhuffel.