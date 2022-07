Groep vrienden staat vrijdag met ‘Palm-wagen’ aan start Budapest Rally: “Als buren van brouwerij logisch dat we voor dit thema kiezen”

Vic Sarens, Jan Steenackers, Bram Vanhomwegen en Ward Vandeputte starten vrijdagochtend in Waterloo aan de tocht van hun leven. De vier vrienden stappen immers in hun Volvo om in zeven etappes richting Budapest te rijden. “Het is de eerste keer dat we aan de Budapest Rally deelnemen”, zegt Ward Vandeputte. “Speciaal voor dit evenement kochten we een Volvo voor de prijs van 750 euro. We hebben er zelf nog heel wat aan gesleuteld om de wagen in orde te krijgen.”

2.500 kilometer

Hun Volvo werd evenwel helemaal in het teken van Palm gegoten. “Aangezien we allemaal vlak bij de brouwerij in Steenhuffel wonen, was het voor ons een logische keuze dat we Palm promoten tijdens onze tocht (lacht)”, aldus nog Ward Vandeputte. Samen met zijn drie kameraden zal hij in totaal 2.500 kilometer afleggen om in Budapest te geraken. De tocht gaat via de Vogezen, Zwitserland, het Gardameer, Venetië, Plitvice en het Balatonmeer om uiteindelijk volgende week vrijdag in de Hongaarse hoofdstad aan te komen. De Budapest Rally is geen race, maar onderweg moeten deelnemers wel opdrachten uitvoeren.