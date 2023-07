Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Londerzeel vandaag

Opvolger Babbelta­fel moet in 2024 zorgen voor oefenkan­sen Nederlands

Sinds 2014 bestond er een Babbeltafel in Londerzeel. Anderstalige inwoners konden in een ongedwongen sfeer het Nederlands oefenen, samen met enthousiaste vrijwilligers. Dit eerste integratie- en taalproject van de gemeente Londerzeel was toen innovatief en kon steeds rekenen op een mooi deelnemersaantal. Sinds corona is de opkomst echter zeer laag. Daarom besliste de Gemeente Londerzeel na evaluatie om de werking van de Babbeltafel stop te zetten. In de plaats daarvan zal een nieuw concept uitgewerkt worden met uitrol in de eerste helft van 2024.