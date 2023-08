‘Piraat’ Winnetou op het nippertje van zinkend schip gered: “Mijn papegaai, die altijd op mijn schouder zat, is verdronken”

“We hebben ons aan de mast vastgeklampt. Volgens de buren was ik in paniek aan het roepen.” Winnetou Truyts (61) zag zijn 110 jaar oude piratenboot Kookaburra zondagochtend onder water gaan in Sint-Amands. De kapitein en zijn vriendin konden zich nog net op tijd in veiligheid brengen, maar enkele uren later maakt Winnetou al nieuwe plannen. “Met de opgeknapte Kookaburra wil ik de droom van de vorige eigenaar alsnog waarmaken.”