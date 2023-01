Gemeenteraad keurt ambitieus klimaatactieplan goed

Om de doelstellingen te halen, werd een lijvig actieplan opgemaakt. Daarin staan duidelijke doelstellingen. Tegen 2030 moet er een CO2 reductie van 40% worden gerealiseerd. Tien jaar later moet de gemeente klimaatneutraal zijn. In 2050 wil Londerzeel klimaatbestendig zijn, wat wil zeggen dat de gemeente beschermd is tegen de impact van de klimaatsverandering.

Burgemeester Conny Moons (LWD): “De opmaak van dit plan heeft even geduurd, maar intussen zaten we niet stil. Zo werd er al grond aangekocht om te bebossen, zijn we op zoek naar tuinrangers en werd een groot deel van de openbare verlichting al vervangen door LED-lichten. In het voorjaar lanceren we een communicatiecampagne om zoveel mogelijk inwoners en ondernemingen te informeren over wat zij kunnen doen. Dit plan kunnen we alleen samen realiseren.”