Gemeenteraad gaat circulatieplan evalueren op 27 september

In april ging er een nieuw circulatieplan in voege in het centrum van Londerzeel. Dat moest het dorp veiliger en verkeersluwer maken. De bedoeling was om zoveel mogelijk verkeer uit het centrum te weren, zodat de omgeving veiliger werd voor de vele zwakke weggebruikers. Het gemeentebestuur is er zich van bewust dat het huidige plan ook nadelen heeft. “We zoeken naar de beste manier om de veiligheidsdoelstelling te bereiken”, klinkt het in het gemeentehuis.