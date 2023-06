Gemeenten moeten niet opdraaien voor sneltram aan A12: “Blij dat ze naar ons geluisterd hebben”

Modezaak Tamoiselle blaast tien kaarsjes uit

Wat tien jaar geleden in een klein hoekje van een loods begon, is intussen uitgegroeid tot een mooi verhaal in het centrum van Grimbergen. De drijvende kracht achter vrouwenmodezaak Tamoiselle is Tamara Roelants (42). Zij leidt haar zaak met heel veel passie en de nodige creativiteit. Zelfs een berg zand voor de deur kan dienen als promotiemateriaal.