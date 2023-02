Gemeente zet wereldkampioene Femke Hermans in de bloemen: “Een voorbeeld en een inspiratie”

Twee maanden na het behalen van de wereldtitel bij de IBO-bond, vond Femke Hermans eindelijk een gaatje in de agenda om af te zakken naar het administratief centrum. Zowat het hele schepencollege en een flinke hap van de oppositie liep uit om eer te bewijzen aan de Steenhuffelse kampioene. “Ze is een toonbeeld van professionaliteit”, aldus schepen van sport Dimitri Robbyns (LWD).

Femke Hermans is een relatieve laatbloeier, zegt ze zelf. “Ik heb altijd voetbal gespeeld en had wel eens een sessie thai boksen gevolgd, maar zoals andere voetballers was ik daar niet lenig genoeg voor.” Zowat 9 jaar geleden beet de boksmicrobe haar: “Ik was al 23, maar het werd onmiddellijk een passie.”

6 keer per week legt 86 kilometer af naar de club in Thieu in Henegouwen, waar ze traint met die andere Vlaamse wereldkampioene Oshin Deriew. De training komt bovenop een volledige dagtaak, want Femke werkt voltijds. “België is geen boksland”, zegt ze daarover. Iets wat ook burgemeester Conny Moons (LWD) beklaagt: “Er is veel te weinig aandacht voor vrouwensport, en zeker voor het boksen bij de vrouwen. We hebben hier een echt toptalent en het is een rasechte Steenhuffelse.” De burgemeester noemde de kampioene ook een voorbeeld en een inspiratie voor iedere Londerzeelnaar.

“Als je Femke tegenkomt, is ze aan het werken of aan het trainen”, zegt Dimitri Robbyns. “Ze is op en top professioneel.” Ook haar relatief late bekering tot het boksen ziet hij als een voorbeeld voor anderen. “Ook twintigers kunnen de top bereiken”, zegt de schepen. “Ook al hebben ze voordien misschien andere keuzes gemaakt.”

“Ik woon nu in Ninove, maar verblijf nog heel vaak bij mijn ouders in Steenhuffel”, zegt Femke. “Dat is dichter bij club waar ik train en bij het werk.” Gevraagd naar haar geheim wijst ze naar partner Hans: “Er wordt perfect voor mij gezorgd.”

