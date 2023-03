Gemeente wil meer laadpalen, maar: “Het is vooral het elektriciteitsnet dat beter moet”

“Londerzeel volgt de strategieën ‘Paal volgt wagen’ en ‘Paal volgt paal’”, zegt schepen voor omgeving Leen Van Aken (Groen). “Iemand kan dus een publieke laadpaal aanvragen als er geen is binnen de 250 meter van zijn woning. Als er wel een laadpaal ter beschikking is en die wordt heel veel gebruikt wordt, dan kan er een tweede bij.” De aanvraag gebeurt online bij het Vlaams Departement Mobiliteit en openbare werking. Wanneer zij beslissen dat er een paal komt, wordt TotalEnergies ingeschakeld om na te gaan hoe het elektriciteitsnet er kan voorzien worden.

Ook gemeenten kunnen plaatsen aanduiden waar een laadpaal nuttig kan zijn. “De aangevraagde strategische laadpunten vanuit de gemeente zijn nog in behandeling”, aldus Van Aken. “Het is nog niet zeker of de aangevraagde locaties worden goedgekeurd. Het gaat dan om parking Heldenplein, parking OCMW-site, Berkenlaan, Vermaesenplein, Kerkplein Steenhuffel, Kerkplein Sint Jozef en de parking aan het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap.”

Anderhalf laadpunt per 100 inwoners tegen 2030, dat is één van de doelstellingen van het ‘lokaal energie- en klimaatpact’. Londerzeel onderschrijft dat pact. “Voor het klimaatpact zijn we aan een inhaalbeweging bezig”, Zegt Van Aken. Niet enkel publieke laadpalen zijn in die statistiek opgenomen. “In nieuwe grote projecten zoals Egmontsite en Viermeuleken in Londerzeel zijn ook semi-publieke laadpalen voorzien. Het is vooral het elektriciteitsnet dat zal moeten volgen.”