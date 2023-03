Gemeente hangt vlaggen uit in handelskernen en lanceert ‘Koop lokaal en win’

De feestelijkheden zijn eveneens het officiële startschot van de actie ‘Koop lokaal en win’ die de gemeente samen met de ondernemers organiseert. “Vanaf zaterdag 18 maart tot en met zondag 16 april 2023 word je beloond als je winkelt in Londerzeel. Wie in vier verschillende handels- of horecazaken een stempel heeft gekregen, maakt kans op een Londerzeelse Kadobon. Met deze bonnen kan je dan weer bij onze handelaars terecht.”

Hoe kan je deelnemen? Haal je stempelkaart vanaf bij een Londerzeelse handelaar, sport- of horecazaak. Telkens wanneer je lenteaankopen doet bij de lokale handelaar of een bezoek aan een horeca- of sportzaak brengt, ontvang je een stempel op je stempelkaart. Eens de stempelkaart vol is, kan je hem aan de handelaar geven of breng je de kaart naar het administratief centrum of de bibliotheek in Londerzeel of Malderen. Meer info vind je via deze website.