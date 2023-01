Gemeente biedt huiswerkbegeleiding aan in alle lagere scholen: “We willen minstens honderd kinderen bereiken”

Kapelle-op-den-Bos Ronan ruimt al zeven jaar als Mooimaker de straten op: “Het is dweilen met de kraan open”

In Kapelle-op-den-Bos is het een bekend gezicht: Ronan Christiaens die met zijn bolderkar de gemeente afschuimt op zoek naar zwerfvuil. Met Mooimakers 1880 probeert hij, samen met andere vrijwilligers, een positieve impact te maken op het leefmilieu. Januari is ook voor Ronan het ideale moment voor goede voornemens.

13 januari