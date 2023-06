Fotograaf Jeroen maakt boek over zijn ‘Lonnesiel’: “Je komt echt in aanraking met de beelden, dat kan niet op een scherm”

“Kamp zal gewoon doorgaan”: chirolo­kaal onbruik­baar na zware brand, steunactie opgericht

In Puurs is er donderdagochtend brand uitgebroken in de lokalen van de Chiro. De schade is aanzienlijk en de Chiroleiding reageert aangeslagen. Maar de solidariteit is ook erg groot. “Vanuit de gemeente bekijken we nu hoe we hen zo snel mogelijk kunnen helpen”, klinkt het bij schepen van Jeugd Willem Geeroms (CD&V). “We zorgen ervoor dat ze al het materiaal hebben om op kamp te gaan.”