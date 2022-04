Fietsendieven komen er vanaf met straffen met uitstel

Op kerstdag 2021 liepen ze tegen de lamp. Dit nadat een treinbegeleidster had opgemerkt hoe het duo na het alarmsignaal alsnog op de trein sprong. Ze waren op dat moment elk in het bezit van een elektrische fiets. “Deze was ook duidelijk nog op slot”, klonk het bij de openbaar aanklager op zitting. “Omwille van de verdachte situatie werd de politie ingelicht. Wanneer zij het duo stonden op te wachten aan het station van Vilvoorde kon één van hen onmiddellijk worden gevat. De andere verstopte zich eerst nog in het toilet, maar kon even later dan toch worden ingerekend.” Op basis van verder onderzoek bleken de fietsen gestolen te zijn in Mechelen én Londerzeel. Nog volgens het parket werkte het duo in bende. Dat laatste werd met klem betwist door de raadsmannen van beide heren. De diefstal werd wel toegegeven. Hun advocaten vroegen om enige mildheid te tonen. Na beraad ging de rechter daar op in. Ze veroordeelde beiden naast een celstraf van 10 maanden met uitstel ook nog tot het betalen van een geldboete van 800 euro.