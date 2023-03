Ferm deelt appels uit op zoek naar nieuwe Londerzeelse collega’s

Talent

“We gaan er niet zomaar van uit dat mensen naar een jobbeurs gaan of naar onze kantoren komen”, zegt Ilse Schepens, verantwoordelijke werving bij Ferm. “Daarom zoeken we ze liever persoonlijk op. We mikken ook op mensen met weinig of geen beroepservaring of die, na lange tijd, terug aan het werk wil. In deze relatief kleine groep schuilt heel wat talent dat wij graag willen aanboren. Net zoals in de appels die wij hier aanbieden, zit in mensen behoorlijk wat pit. Alleen moeten de tanden er in om ze te ontdekken. “