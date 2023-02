Eshagestraat twee dagen dicht door werken

voetbal tweede nationale B Ali Yildiz en SK Londerzeel pakken in derby bij Pepingen-Hal­le eerste winst in 2023: “Het was een zege op karakter”

De zesde poging in het nieuwe jaar was de goede voor SK Londerzeel: uitgerekend in de derby bij Pepingen-Halle pakten de troepen van trainer Stijn Geys een eerste driepunter: 2-3. De afscheidnemende Ali Yildiz was goed voor één goal en één assist en blikt dan ook tevreden terug.