Eenrichtingsverkeer in Klein Holland van 15 tot 17 maart

RESTOTIP. Jacq’s brengt grilled cheese hype naar België: “Krokant en smeuïg”

In december openden Joséphine en Valentine de deuren van hun nieuwe zaak Jacq’s Toastery in de Defacqzstraat in Brussel. Een gezellig ingerichte lunchbar met nostalgische sfeer. Met een knipoog naar de klassieke croque monsieur, brengen ze hun eigen, originele versie van een toast met gesmolten kaas.