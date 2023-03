Duo berooft maaltijdbezorger: “Zijn werkgever was mijn ex die me nog geld moest”

Actie wil Molen­straat opnieuw een molen bezorgen: “Een verbindend stuk voor Nieuwenro­de”

Tussen 1768 en 1914 werd de skyline van Nieuwenrode overheerst door een korenwindmolen. Duitse soldaten staken de molen in brand, maar helemaal vergeten werd hij nooit. In de jaren ‘90 werd er een schaalmodel gebouwd, die kreeg zijn plaats in de Molenstraat, net als de grote voorganger. Geert Mertens is, samen met enkele medestanders, nu fondsen aan het werven om deze tweede molen in ere te herstellen.