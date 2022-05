“Dromen van een zee van lichtjes tijdens benefiet in Palmbrouwerij”

Chris Schelfthout (66), zelf geboren en getogen in Steenhuffel wil niet bij de pakken blijven zitten en zet een benefiet voor Oekraïne op poten. ‘Vredeslicht voor Oekraïne’. “Het meisje van amper vijf jaar oud dat zingt over vrede, de mama die op de rug van Sasha de gegevens noteerde, de kindjes die wees werden en de beelden waarop mensen in oorlogsgebied moeten overleven raakten me enorm. Ik had een idee en trok daarmee naar brouwerij Palm. Zij stellen hun accommodatie ter beschikking voor de benefietavond en belonen ieder die mee steunt”, legt Chris Schelfthout uit. “Ik hoop dat we op 26 mei een zee van vredeslichtjes kunnen waarnemen en veel centjes inzamelen voor Oekraïne. Het is hartverwarmend te zien dat iedereen naar eigen kunnen, groot en klein, een bijdrage levert.”