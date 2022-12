Drie bestuurders betrapt bij alcohol- en drugscontrole

Willebroek Willebroek investeert 5 miljoen in nieuw politiekan­toor: “Stevig moeten rekenen om begroting rond te krijgen, want wegenwer­ken worden 3,3 miljoen duurder”

De gemeente Willebroek gaat 5 miljoen euro investeren in de bouw van een nieuw politiekantoor op de hoek van de Schoolweg en de Jan Helmanstraat. Het huidige commissariaat in de Pastorijstraat wordt gesloopt. “Ons doel is om de nieuwe politiepost in 2025 af te werken, daarna kan het oude pand gesloopt worden”, zegt schepen van Begroting en Financiën Luc Spiessens (N-VA).

7 december