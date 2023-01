Dichter Chris Sonck en fotograaf Koen Crabbe stellen 'Woorderlicht' voor: “Spelen met woorden en schrijven met licht”

“Elk gedicht zal samen met een bijhorende foto geprojecteerd worden”, zegt Koen Crabbe. “Chris leest voor uit zijn werk en ik vertel over mijn visie rond de getoonde foto. Ook in het boek zijn telkens een gedicht en een foto gekoppeld.” Tussen de gedichten door is er muziek van Kristin Callaert en Bert De Wit.

Chris Sonck is lid van het Londerzeels dichterscollectief Stuifmeel en ook Koen woont in de gemeente. “Om 11 uur beginnen we eraan in de bibliotheek”, zegt hij. “’s Avonds brengen we ons werk ook in Puurs, waar Chris woont. Daar staan we Om 20 uur op het podium.” De tweede voordracht zal iets korter zijn dan die in de bibliotheek, daar het duo als voorprogramma van Maud Vanhauwaert dienst doet.

De boekvoorstelling in de bib van Londerzeel (Molenstraat 5) bijwonen is gratis. In Puurs kan je Chris en Koen (en Maud Vanhauwaert) voor 6 of 8 euro aan het werk zien in cc Binder. Inschrijven kan via deze website.

