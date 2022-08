Dertiende achterkleinkind Emil zorgt voor viergeslacht

Overgrootvader André (83), grootvader Franky (55) en papa Yelle (29) poseren fier met Emil, die intussen 1 maand oud is. Emil is het dertiende achterkleinkind van André en er zijn er nog twee op komst. De drie generaties die Emil voorafgingen, zijn allemaal bouwvakkers. “Benieuwd of Emil in hun voetsporen zal treden”, vertelt grootmoeder Nancy. Het viergeslacht is er trouwens eentje over de provinciegrenzen heen, want ze zijn woonachtig in Malderen, bij Londerzeel, en het Oost-Vlaamse Grembergen en Dendermonde.