De Biokast vindt nieuwe thuis aan overkant van de straat: “Vanuit de winkel kijk je binnen in onze serres”

Al bijna 30 jaar is de bio hoevewinkel Biokast een vaste waarde in Steenhuffel. De winkel verhuisde vorige week naar een gloednieuw pand. Vaste klanten hoeven niet ver te zoeken, want de eigenaars staken simpelweg de Heerbaan over. “We krijgen heel veel complimenten voor onze nieuwe vestiging”, zegt Philippe Sergooris. “De winkel is helemaal klimaatneutraal.”

“Nu de zaak een toekomst heeft in de handen van mijn zoon Thijs en zijn vrouw Charlotte, was het tijd voor een nieuw pand”, zegt Philippe. “De eerste plannen werden een jaar geleden gemaakt.” De ecologische voetafdruk was een belangrijk punt tijdens de bouw. “We maken gebruik van een geothermische warmtepomp en zorgen voor CO² neutrale koeling voor het koelen van de producten in de winkel. We voorzien laadpalen en het gebouw is voorzien van isolatie volgens de hoogste normen”, geeft Philippe enkele voorbeelden.

De Biokast werd opgericht in 1994 en heeft een hele reputatie opgebouwd. “Mensen komen van ver, tot aan Baasrode en Dendermonde toe. Onze keuze voor biologische landbouw trekt mensen aan”, zegt Philippe daarover. De biosector is wel aan het groeien. “Er is meer concurrentie, zelfs van grote ketens zoals Bio-Planet. Ook zijn er meer hoevewinkels dan vroeger.” De business is aan het groeien. “Naast klimaatneutraal hebben we de winkel ook mooi en comfortabel ingericht”, zegt Philippe. “We hebben al veel complimenten gekregen van klanten.”

De Biokast biedt een uitgebreid gamma aan biologische producten van eigen kweek aan. “Vanuit de winkel kan je binnenkijken in onze serres”, aldus Philippe. “In ons aanbod voor groenten en fruit volgen we de seizoenen. Je zal bij ons nu zeker geen aardbeien vinden, bijvoorbeeld. De producten die niet uit ons eigen bedrijf komen, zijn net zo goed gegarandeerd biologisch geteeld.”

Op dit moment wordt de Biokast uitgebaat door 4 personen. Naast Philippe en zoon Thijs zijn ook hun vrouwen Linda en Charlotte betrokken. “Ook zijn er nog twee personen in dienst voor het werk op het veld”, vult Philippe aan. De combinatie van het landbouwbedrijf en winkel kan pittig zijn. “Een goede organisatie bepaalt op dat vlak alles”, zegt Philippe daarover.

Bij het nieuwe adres - Heerbaan 135 - horen ook nieuwe openingsuren. De winkel is maandag en woensdag open van 13.30 uur tot 18 uur, op vrijdag van 10 uur tot 18 uur en op zaterdag van 9 uur tot 17 uur. Alle info over de Biokast vind je via de website van de winkel.

