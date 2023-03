De bekendste mollenvanger van Vlaanderen heeft opnieuw prijs: “Drie witte mollen in 15 maanden tijd, dat is een unicum”

Groen vreest dat park verdwijnt door nieuwe school: “School is broodnodig, maar gemeente heeft betere plekken”

De Groen-fractie in Strombeek-Bever verzet zich tegen het project rond de nieuwe GO!-school. Deze school zou gebouwd worden in een van de weinige parkjes van Strombeek. De partij krijgt steun van buurtbewoners in haar protest. Die hebben niet alleen bang voor het verdwijnen van de groene omgeving. Wat er nog meer aan de hand is, leest u hier.