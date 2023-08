Davidsfonds trekt eropuit naar Gembloers en Corroy: “Waan je even kasteelheer op de burcht in Londerzeel”

Baby van Yana en Bart komt ter wereld op parking van toekomsti­ge crèche: “Een kwartier­tje, langer heeft het niet ge­duurd”

Yana Slachmuylders en Bart De Visscher (allebei 29) uit Ramsdonk keken samen uit naar de geboorte van hun tweede zoontje. Dat het zó vlug zou gaan, hadden ze echter niet verwacht. Donderdagochtend stapten ze in de auto richting ziekenhuis. Yana had buikpijn, maar dat het om weeën ging, wist het koppel nog niet. 14 minuten later had de wagen een extra passagier aan boord. Baby Rik had blijkbaar ontzettend veel haast om zijn ouders te leren kennen. Papa Bart stond er niet hulpeloos bij. “Ik belde de 112 en zij legden uit wat ik moest doen.”