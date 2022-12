Cyclingmarathon ‘Fietsen tegen kanker’ brengt 675 euro in het laatje

Het was al de derde editie van ‘Fietsen tegen kanker’. Peter Lemaire startte in 2019 met het initiatief toen bleek dat zijn broer Erwin kanker had. Inmiddels is Erwin overleden. Bij de cyclingmarathon kropen deelnemers op een spinningfiets in Sportoase De Lijster in Londerzeel. Dat was ook zondag opnieuw het geval.