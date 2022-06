Coca-Cola Europacific Partners in Londerzeel staakt: “Er moet een goede oplossing komen voor álle 135 werknemers”

“Iets waar we op wel begrip voor hebben. De site is zeer groot, dat is een grote kost. Maar de oplossingen die ze aankondigen voor het personeel zijn niet aanvaardbaar”, duidt De Greef. “Vooral de 56 personeelsleden die naar Wilrijk moeten verhuizen komen bedrogen uit. Ze krijgen een vergoeding wanneer ze zich meer dan 20 km moeten verplaatsen. Nu is de afstand niet zo zeer bijster groot, maar de A12 zorgt wel voor een enorm tijdverlies met de files. De meeste moeten 45 minuten extra rekenen bovenop hun reisafstand nu. Sommigen zullen zelfs 3 uur per dag onderweg zijn. We hebben een alleenstaande mama die een auto moet aanschaffen omdat ze nu met de fiets kan komen. Het personeel hangt vast aan niet-flexibele uurroosters waardoor de files niet te vermijden zijn. Toen we flexibele uurroosters aanhaalden in het begin was dat voor voor het bedrijf geen optie.” Ze ijveren sinds de start van de onderhandeling voor een klein satelietkantoor. “Met de opbrengst van de verkoop van de site moet het mogelijk zijn een klein kantoor te huren of kopen in Londerzeel. Het gaat hier op bureaujobs die men van eender waar kan uitvoeren”, klinkt het argument.