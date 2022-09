Circulatieplan valt in de vuilbak na nipte meerderheid tijdens stemming

londerzeelHet circulatieplan dat nog aan een evaluatie toe was, is van tafel geveegd. Op de gemeenteraad stemden 13 raadsleden vóór het afvoeren van het circulatieplan en twaalf stemden voor het behouden ervan. “Hoe dit nu verder praktisch uit gaan voeren, zal de komende weken duidelijk worden. Later meer communicatie hierover”, klinkt het bij het gemeentebestuur. Levelo1840 ziet potentiële vooruitgang in vuilbak belanden.

De N-VA fractie agendeerde de verwerping van het circulatieplan in Londerzeel. Bijgevolg was er heel wat publiek aanwezig op de gemeenteraad dinsdagavond.

N-VA steekt van wal met argumenten om het plan te verwerpen. “Het miste simpelweg zijn doel om doorgaand verkeer te weren uit het centrum. Het bestuur wilde nog een evaluatie afwachten maar de afgelopen maanden is zeer duidelijk dat dit niet leefbaar is. Ellenlange files die erger zijn dan wanneer je van Londerzeel naar Brussel rijdt. Een bushalte die verdwijnt om dan verderop veel schoolgaande jeugd op de baan te hebben, wat nog eens gevaarlijk is ook. Daarnaast krijgen Pilatusveld en Accacialaan wel 75% meer verkeer te slikken, en dat was een meeting in de vakantieperiode. En tot slot halen verschillende handelaars aan dat hun omzet daalde, niet met als enige reden het circulatieplan, maar wel als één van de redenen tot”, argumenteerde N-VA.

“Het is ons niet te doen om een politiek steekspel”, zegt Nadia Sminate (N-VA) tijdens de gemeenteraad. “We hebben dit plan een kans gegeven, gewacht op de beloofde evaluatie, maar de stilstand in het dorp en het omzetverlies bij sommige handelaars, liet ons geen keuze om de afschaffing van het plan te agenderen. We zijn uiteraard tevreden dat er ook gemeenteraadsleden zijn die voor de belangen van de inwoners opkomen.

Volledig scherm Beelden van invoering circulatieplan na werkzaamheden in centrum 4/2022 circulatieplan Londerzeel: Toegang naar de Dorpsstraat © Marc Baert

Pro1840 steunt de afvoering van het plan. Tom Troch: “We zien het niet zitten met dit circulatieplan. Maar hopen dat de afvoering ook niet het einde is. We willen graag mee aan tafel gaan, onze ervaring delen en samen met actoren kijken naar een betere oplossing.”

“Wacht evaluatie en bijsturing af”, vraagt bestuur

Schepen voor mobiliteit Dimitri Robbyns (LWD): “De werkzaamheden in de dorpskernen waren ook niet gunstig. Denk aan de schoolpoorten en de aanpassingen op vraag van de lokale handelaars. We slaagden er wel in om een op drie wagens doorgaand verkeer te weren. We zijn er ons na de eerste resultaten ook bewust van dat we nog zullen moeten aanpassen, want de huidige situatie is nog niet optimaal.” Ze houden ook rekening met een nieuw op- en afrittencomplex dat op komst is aan de A12. “We willen ook niet meer volk langs Acacialaan en Pilatusveld sturen op lange termijn. Tegelijk zijn we ook bezig met de applicatie Be Mobile, die traceert het verkeer. Wie rijdt waar naartoe? Blijft in onze kern? Gaat naar welke winkels? We willen de kernen niet autoluw maken. We willen het leefbaarder maken en doorgaand verkeer mijden. Steeds meer bestuurders verlaten gewestwegen door bijvoorbeeld Waze die snellere wegen binnendoor weergeeft. We zijn hier nog niet einde verhaal., dit si nog maar slechts stap 1, niet einde etappe.”

Met een nipte meerderheid besliste de gemeenteraad nu om de evaluatie niet af te wachten en het plan af te voeren. “Dit op gang trekken zonder overleg met inwoners, handelaars, De Lijn,... dat is de doodsteek van dit project”, besluit N-VA.

Een stuk in de vuilbak

Levelo 1840 hoopte dat dit circulatieplan wél de start zou zijn voor meer fietsen in de kernen. “Jammer dat dit radicaal werd stopgezet, nog voordat de evaluatie plaatsvond. Als verkeersplatform willen we onze bezorgdheid uiten over de aanhoudende, eenzijdige en weinig onderbouwde vraag van een groep handelaars, om systematisch de plaats van de auto te versterken of minstens te consolideren. Uit het onderzoek kwam dat wel 73% van de frequente automobilisten meer ruimte voor de zwakke weggebruikers willen. Maar helaas. Zodra het beleid of andere belanghebbenden de intentie hebben om parkeerplaatsen af te staan ten voordele fietsparkings, is de reactie uiterst verontwaardigd omdat klanten niet meer voor de deur kunnen parkeren. Vandaag is er niet één fietsparking voor een winkel. Zijn inwoners die met fiets of die te voet komen dan geen klanten?”, klinkt het bij Levelo 1840.

“Het huidige testcirculatieplan zou kunnen bijdragen tot duurzamere mobiliteit in de dorpskernen. Ondanks zijn tekorten en de nadelen voor de aanpalende woonkern, wordt er momenteel op geen enkele manier aan de bereikbaarheid voor de handelaars in het centrum geraakt. En de stap naar duurzamere mobiliteit is alweer uitgesteld bij deze”, besluit Eddy Van den Eede, voorzitter Levelo 1840.

Volledig scherm Beelden van invoering circulatieplan na werkzaamheden in centrum 4/2022 circulatieplan Londerzeel: Toegang naar de Dorpsstraat © Marc Baert

