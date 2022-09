Chaos heerst na afvoering circulatieplan: “Nu staan die borden er nog? We dienen klacht in bij de gouverneur”

Het circulatieplan werd naar de vuilbak verwezen, voordat de evaluatie plaatsvond. Dat besliste de gemeenteraad. “Maar die verkeersborden staan er nog steeds. Er heerst chaos. Al twee dagen krijg ik telefoontjes en berichten met vragen. Is het nu terug volgens de oude situatie? Of moeten we die verkeersborden nog volgen?”

“We zijn daar ook onmiddellijk mee aan de slag gegaan”, reageert Dimi Robbyns (LWD). “De nacht van de gemeenteraad is die opdracht zelfs nog vertrokken. Maar dit is een proces dat op gang is. Eerst moeten we als gemeente communiceren naar de buurt. Ze moeten toch weten of hun straat weer een- of tweerichtingsverkeer wordt? Wat er staat te gebeuren. Eerst de communicatie, die is zo goed als klaar. Waarschijnlijk is eind volgende week alles gecommuniceerd en aangepast.”