Bijna helft bestuurders betrapt op overdreven snelheid in fietsstraat

De actie vond woensdagochtend plaats in de Drietorenstraat in Londerzeel. Dat is een fietsstraat, wat wil zeggen dat de maximum toegelaten snelheid er 30 km/u bedraagt. Daarnaast is het verboden voor auto’s en andere motorvoertuigen om fietsers in te halen. Tijdens de actie werd zowel op overdreven snelheid gecontroleerd als op de andere regels die gelden in de fietsstraat. Ondanks de aanwezigheid van vele fietsers, kon een hele reeks overtredingen worden vastgesteld.