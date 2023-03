Bezoeker lost schoten aan club nadat bewaking hem buitenzet: “Hij stond te urineren in de rokersruimte”

Ferm deelt appels uit op zoek naar nieuwe Londerzeel­se collega’s

Om gouden handen en witte raven te vinden voor thuiszorg, kinderopvang, als oppas voor zieke kinderen en huishoudhulp gaat Ferm de creatieve toer op. Rekruteerders trekken naar markten, schoolpoorten en andere drukbezochte plekken, om er mensen warm te maken voor een job in de buurt. Want de nood aan nieuwe collega’s is hoog. Op woensdag 8 maart waren de recruiters te zien aan de Virgo-Amandus Basisschool in Malderen en aan de muziekacademie in Londerzeel. Ze deelden er een 200-tal appels uit.