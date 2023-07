Bewoner vindt granaat in voortuin: “Na controle van DOVO bleek het projectiel onschadelijk”

Aanvaring brug Hum­beek-Sas: gemeente houdt infoverga­de­ring voor onderne­mers

Op 29 juni voer een binnenschip de brug over het zeekanaal Brussel-Schelde aan in Humbeek-Sas. De schade aan de brug is zo groot dat het brugdek voor reparatie is afgevoerd. De oversteek voor gemotoriseerd verkeer is voor lange tijd onmogelijk en dit heeft grote gevolgen voor de ondernemingen in de buurt.