Beelden tonen zwaar ongeval op spooroverweg in Lede: “Dit ongeval had vermeden kunnen worden door het nummer 112 te bellen”

In 2021 waren er 46 ongevallen op de spoorwegen. 9 daarvan liepen dodelijk af, 5 personen raakten zwaar gewond. In Vlaams-Brabant waren het 7 ongelukken waarbij 4 personen om het leven kwamen. Ook in Londerzeel vond in 2017 nog een dodelijk ongeval plaats. Vandaag vestigen we aandacht op de stickers die Infrabel aan elke overweg voorziet. Met een telefoontje van een paar seconden kan je levens redden en ongevallen vermijden. Ook hier in Londerzeel hangen ze aan beide kanten van de overweg. Gun ze de volgende keer dat je oversteekt zeker eens een blik, wie weet heb je ze zelf ooit nodig.

“We staan vandaag niet voor niets in Londerzeel. Dit was een hotspot voor treinongevallen en sporenlopers. Voor dat laatste ondernamen we verschillende acties en nu, een jaar later, stellen we vast dat het 300 meter lange hek tussen de sporen, de betonblokken en de sensibiliserende borden vruchten afwerpen”, zegt Petit. “Maar ook om ongevallen met voertuigen op de overweg te vermijden, deden we ingrepen. De rubbermatten tussen de sporen vormen een vlak oppervlak en moeten ervoor zorgen dat je met wielen niet klem komt te zitten tussen de sporen. De betonnen blokken voorkomen ook dat bestuurders te vroeg afslaan en bijvoorbeeld de sporen zouden oprijden in plaats van naar de parking af te slaan.”

Wat als je toch vast zit?

Maar vandaag gaat het vooral over wat je kan doen wanneer je toch ergens klem komt te zitten. “En dat kan mensenlevens redden. Aan elke overweg hangt een sticker met daarop het lijn nummer van de spoorweg, het nummer van de overweg, de straat en de gemeente. Wanneer er iemand klem zit: verlaat zo snel mogelijk het voertuig, kijk naar de signalisatie en bel het noodnummer 112. Meld de gegevens op de sticker en wij kunnen meteen het treinverkeer op die plek stilleggen. Dat is geen kwestie van meerdere minuten, dat gaat bijzonder snel.”

“Daarmee had bijvoorbeeld het ongeval in Lede (Oost-Vlaanderen, red.) van 10 december 2021 vermeden kunnen worden”, wijst Petit. “Een autobestuurder rijdt de overweg op in Lede. Door te vroeg af te slaan, komt de auto naast het wegdek terecht en rijdt zich hopeloos vast op de sporen. De persoon achter het stuur probeert nog achteruit te rijden maar de wielen slippen op het natte wegdek. Omstaanders met goede bedoelingen helpen met takelen zonder succes. Kostbare seconden tikken weg... En dan, ruim drie minuten na het vastrijden springt het licht van de overweg plots op rood, de bellen rinkelen en de slagbomen gaan naar beneden. Een trein in aantocht! Iedereen gaat opzij. De treinbestuurder doet nog een noodremming al is een aanrijding niet te vermijden. Alsof het een speelgoedauto is, wordt de wagen weggekatapulteerd. Het wrak boort zich in de overwegsignalisatie aan de andere kant van de straat. Een mirakel dat er geen slachtoffers zijn. Dit had veel erger kunnen aflopen. De materiële schade is wel erg groot en het treinverkeer was pas meer dan 4 uur later volledig hersteld. Door het meteen oproepen van de hulpdienst had de trein op die lijn meteen tot stilstand gebracht alvorens die de overweg naderde.”

Terwijl we aan de overweg staan, sluit die een aantal keer voor doorrijdende treinen. “Bij de eerste sluiting, was er al een bestuurder die het rode licht en geluidsignaal negeerde en toch nog doorreed. Het gevaar zal dus nooit volledig wijken”, duidt Petit.

Volledig scherm Sensibiliseringsactie Infrabel: ongevallen op spooroverwegen blijven constant © Marc Baert

