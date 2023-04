Bartel Van Riet lanceert opmerkelijke campagne in Steenhuffel: jouw onderbroek laat zien hoe gezond jouw tuin is

Laatste schoenwin­kel van Merchtem sluit de deuren: “Maar wie voetproble­men heeft, blijven we wel verderhel­pen”

Schoenenzaak Van Rensbergen, in het centrum van Merchtem, is een uitverkoop van de collectie gestart. Hun specialiteit: comfortschoenen. Hamertenen? Steunzolen nodig? Bij Van Rensbergen vond je de schoenen die jou paste. “We lachen wel eens dat we hier zelfs Torfs hebben kunnen ‘buitenbonjouren’”, klinkt het. Maar nu zegt ook Van Rensbergen na zeventig jaar ‘adieu’. Maar een sluitingsdatum is er nog niet. En een volledig vaarwel is het eigenlijk ook niet.