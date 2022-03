Arthur Cnapelinckx zet zijn dorpsgenoten aan het zingen bij Ferm

Niets dan zingende mensen in de Londerzeelse Dagopvang bij Ferm.” De werkzaamheden in het centrum van Londerzeel verhinderden de bezoekers van de dagopvang niet om opnieuw een moment van geluk te beleven bij Ferm”, zegt Nele Van Bael tevreden. “Samen met medewerkers halen we onze gasten op aan het administratief centrum en gaan we samen naar onze locatie aan Burgt 5, dat was geen probleem. “Zo konden onze bezoekers samen met dorpsgenoot Arthur Cnapelinckx, onze Londerzeelse muziekkenner en organist genieten van muziek. En of er gezongen werd!”