Apotheekkraker riskeert 40 maanden cel: “Ik kampte met enorm veel liefdesverdriet”

londerzeel 2.300 kiekenpo­ten vliegen door de lucht: “Dit keer gooien we zelf want wij zijn jarig”

2.300 kiekenpoten, 200 braadkippen, 1 gouden juweel en veel plezier. Dat is in een notendop samengevat het weekend in Londerzeel. De Orde van de Kiekenpoot was enthousiaster dan ooit want liefst twee keer moesten ze de zo succesvolle kiekenpootworp overslaan. “Zo fijn om iedereen terug te zien genieten.” Inderdaad enkele honderden mensen stonden terug trouw op post om zoveel mogelijk kiekenpoten te verzamelen.

