Apotheekkraker krijgt 50 maanden cel voor 28 inbraken: “Uit liefdesverdriet dat gedaan”

Londerzeel Inbrekers slaan ruit van apotheek aan diggelen met... riooldeks­el

Er is ingebroken in de apotheek Multipharma in de Stationsstraat in Londerzeel. De daders gooiden een riooldeksel door de ruit om binnen te glippen. De ietwat vreemde werkwijze komt de laatste tijd wel vaker voor, de afgelopen week werden nog twee andere apotheken - een in Bornem en een in Puurs - op dezelfde manier het slachtoffer van inbraak.

27 januari