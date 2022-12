960.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Londerzeel raakten jullie het meest in 2022: van een verkeerde diagnose in Kroatië tot de energiefactuur van de bakker

Volledig scherm Stien (14) belandde in het ziekenhuis na een verkeerde behandeling tijdens haar vakantie. © IF

Het verhaal van de 14-jarige Stien beroerde jullie overduidelijk het meest. In augustus belandt de jongedame op intensieve zorgen. Ze is in Kroatië wanneer ze hevige buikloop krijgt. Daar gaat ze naar het ziekenhuis, maar de Kroatische dokter stelt de verkeerde diagnose en geeft haar bijgevolg ook de verkeerde medicijnen. “Door de verkeerde medicatie in Kroatië was onze dochter zichzelf aan het vergiftigen”, blikten haar ouders terug.

Energie en stikstof

Ook de energiecrisis en het stikstofarrest beheersten dit jaar het nieuws. Bakker David getuigt in mei over de impact van de hoge energieprijzen op zijn broodwinning. Hij heeft 40 zonnepanelen op zijn dak liggen, en toch verviervoudigde zijn factuur. In combinatie met de stijgende prijzen voor zijn grondstoffen leek het onmogelijk om de kosten niet door te rekenen aan zijn klanten. Toch probeerde hij het voor iedereen betaalbaar te houden.

Volledig scherm De energieprijzen bij bakkerij David swingen de pan uit. © Marc Baert

Ook de landbouwers zaten afgelopen jaar met de handen in het haar. De reden was het nieuwe stikstofarrest van minister Zuhal Demir (N-VA). Wilfried Verdoodt (67), de ‘Jezus van Malderen’, was er niet over te spreken. Hij beraamde een grote protestactie: “Wij zijn beter bewapend dan het leger”, klinkt het. Zijn plan: supermarkten blokkeren en autosnelwegen lam leggen.

Aanrijdingen op het spoor

Begin dit jaar kwamen we te weten dat Londerzeel dé hotspot van Vlaanderen is als het op spoorlopers en treinongevallen aankomt. Infrabel kwam daarom speciaal naar de gemeente om met de pers te praten. Ze vertelden er wat ze al allemaal doen om ongevallen op het spoor te vermijden. En daar kan je zelf ook bij helpen door bijvoorbeeld 112 te bellen als er iets fout loopt. Iets wat niet altijd gebeurt, met alle gevolgen vandien.

Veel sfeer...

Het jaar was nochtans goed begonnen. Op nieuwjaarsdag ging onze reporter spreken met de Landelijke Gilde. Zij blikten vooruit op de verlichte tractorstoet een week later. Het was meteen een van de best gelezen stukken van 2022 in Londerzeel. Binnenkort is het opnieuw zover. Dan is de stoet al toe aan de vijfde editie.

... maar ook overlast

Minder fijn was het afgelopen zomer in buurgemeente Merchtem. Dat had alles te maken met de pop-up Zanzibar. In Steenhuffel waren ze de omstreden zomerbar liever kwijt dan rijk, maar ook met een nieuwe locatie kwamen er nog klachten over geluidsoverlast tot op het gemeentehuis. De zomerbar moest sluiten, maar mocht even later dan toch weer open onder voorwaarden.

Volledig scherm Zomerbar Zanzibar. © Joel Hoylaerts / Photonews

In natuurgebied De Marselaer en Pollebos waren het dan weer hangjongeren die het deze zomer te bont maakten. Het was zelfs zo erg dat Natuurpunt ermee dreigde het gebied af te sluiten voor alle publiek.

Sneakers en ‘stinkertjes’

In oktober maakten we kennis met Nora (24). Zij gaat creatief aan de slag met sneakers. Het ging meteen hard voor de jonge onderneemster. In 2023 gaat ze nog maar halftijds werken om genoeg tijd te kunnen besteden aan haar bijberoep. Met een grote klant als Thibaut Vervoort worden Nora’s sneakers zelfs bekend in het buitenland. De basketter droeg zijn gepersonaliseerde schoenen op het WK 3x3.

Volledig scherm Nora Djafri met twee kunstige sneakers. © Marc Baert

Ook Francis kan uitpakken met een kunststukje, maar dan wel eentje van een andere soort. In zijn tuin in Steenhuffel staat een ‘stinkertje’ van maar liefst 2 meter hoog. Opvallend, want het plantje wordt normaal maar 30 centimeter. “De buren vragen me af hoe ik het doe”, vertelde de zestiger trots toen we eens gingen kijken.

Volledig scherm Michael Van Den Bossche in zijn café. © Dieter Nijs

Ook dat nog

Elk jaar moeten we ook afscheid nemen van een aantal vaste waarden. In maart maakte Michael Van Den Bossche bekend dat hij stopt met café ‘t Excuus. 13 jaar lang kon je hem daar achter de toog vinden. “Ik heb van meet af gezegd dat ik na 13 jaar zou stoppen. Dat zei ik ook tegen mijn klanten. Al weet ik dat ze me niet allemaal geloofden”, lachte hij. De uitbater zocht wel nog naar een overnemer.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

