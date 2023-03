9 nieuwe trajectcontroles in Politiezone K-L-M

In Meise zullen de camera’s worden geïnstalleerd op de Merchtemsesteenweg (in twee zones) en de Hoogstraat. In Kapelle-op-den-Bos in de Hogerheistraat, de Molenstraat en op de Londerzeelseweg. De controle op de Hogerheistraat is al actief op 1 april. In Londerzeel worden de Heerbaan (vanaf 1 april), de Zwaluwstraat en de Stuikberg voortaan via de trajectcontroles in de gaten gehouden.