85 uur feest, voor 85ste verjaardag bij KVC Delta Londerzeel

londerzeel 627 voertuigen passeren onder wijwater­kwast tijdens voertuigen­ze­ge­ning in Londerzeel: “Dat zal ik de komende dagen wel voelen aan mijn arm”

Een van de opvallendste zomerevenementen in Londerzeel is toch wel de voertuigenzegening aan de Sint-Kristoffelkerk in het centrum van Londerzeel. Je hoort het getoeter van de voorbijrijdende wagens en tractoren al van ver. Het evenement was dit jaar aan de 93ste editie toe en lokte opnieuw enkele honderden mensen kwamen kijken naar alle voertuigen die langskwamen om onder de wijwaterkwast te passeren.

9 augustus