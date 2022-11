60-jarigen uit Steenhuffel komen samen om geboortejaar te vieren

Merchtem/Wemmel Inbreker wordt vier dagen na arrestatie opnieuw betrapt in Merchtem

De politiezone AMOW heeft deze week in Merchtem twee personen gearresteerd die verdacht worden van een inbraak. De buit, een fiets en werkmachines, hadden ze nog bij zich. Opmerkelijk: één van de twee was vorige week door dezelfde zone al opgepakt na een inbraak in Wemmel. Zijn kompaan stond overigens geseind omdat hij nog een gevangenisstraf van een jaar moet uitzitten na een diefstal.

23 november