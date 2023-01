43 fietsers niet in orde met verlichting tijdens controle

De actie kaderde in de provinciale campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ en ging door op de Markt in Londerzeel. In totaal werden 286 fietsers gecontroleerd. Maar liefst 43 fietsers reden zonder verlichting voor- of achteraan.

“De schoolgaande fietsers die in orde waren, kregen van onze collega’s een set spaakreflectoren als beloning. De fietsers die niet in orde waren, werden voorzien van een fietslampje zodoende dat ze alsnog op een veilige manier konden verder rijden”, aldus de politie. Naar de ouders werd een brief gestuurd met de mededeling dat de fietsverlichting van hun kind niet in orde was. De meerderjarige fietsers die niet in orde waren, kregen een boete.