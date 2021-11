Zware brand treft Lommelse interieurzaak: “Overname stond op de planning, maar zo eindigen? Zeer jammer”

LommelIn de Lodewijk de Raetstraat in Lommel is deze zondagochtend een zware brand uitgebroken bij interieurzaak Vandenberk. De Hulpverleningszone Noord-Limburg kreeg de eerste meldingen binnen omstreeks 7.15 uur, omstreeks 9.00 uur was het vuur onder controle. De zaken ernaast, Varey en Mols, kennen geen schade. “De brandmuur in de zaak heeft onze atelier- en bureauruimte gelukkig nog gered”, reageert uitbater Jean Vandenberk.

Het was de schoonvader van Mols-uitbater Ferdy Moons die de brand bij interieurzaak Vandenberk in de vroege zondagochtend opmerkte. Daarop werd de brandweer meteen verwittigd, waarna verschillende brandweerwagens ter plaatse kwamen. Er werden meteen een reeks tankwagens bijgevraagd en ook het groot watertransport werd ingezet. “Best een zware brand, dus", knikt François Maes, brandweerofficier van dienst bij de Lommelse brandweer. “Bij aankomst werd duidelijk dat de brand bij Vandenberk ook al enkele uren woedde nog voordat deze werd opgemerkt. Even was er sprake van mogelijke aanwezigen in het gebouw, maar gelukkig konden we vrij snel via onderzoek en de uitbater bevestigen dat er geen mensen aanwezig waren. Er raakten bij de brand dus niemand gewond.”

Quote We lieten de zaak altijd piekfijn en mooi onderhou­den achter. Misschien was er een bepaalde machine of heftruck in de opslag­plaats die kortslui­ting kreeg? We hebben geen idee... Jean Vandenberk, eigenaar interieurzaak Vandenberk

Opslagplaats

De gebouwen ernaast, Varey en Mols, kennen geen schade. Even was er verwarring omdat het niet meteen duidelijk was waar de brand precies was uitgebroken. De vlammen konden uiteindelijk de buren niet bereiken. Mols-uitbater Ferdy Moons reageert zeer opgelucht, zeker omdat hij nog maar sinds eind 2019 in een nieuwbouw vertoeft. “Om te mijden dat die uitslaande brand ook deze gebouwen bereikten, hebben we meteen bluslijnen ingezet”, verduidelijkt brandweerofficier Maes. “Na anderhalf uur blussen was de brand dan omstreeks 9.00 uur onder controle. In de voormiddag zijn de diensten nog bezig met het nablussen, en ook de politie is ter plaatse om onderzoek naar de oorzaak van de brand te voeren. Daar kunnen we op dit moment nog niets over vertellen”, aldus Maes.

De schade aan interieurwinkel Vandenberk is aanzienlijk. “Vooral de opslagplaats, waar vermoedelijk de brand uitgebroken is, heeft de meeste schade opgelopen”, knikt eigenaar Jean Vandenberk (72), die samen met zijn broer Ivo (68) de familiezaak uitbaat. “De atelier- en bureauruimte zijn aan de iets betere hand, met uitzondering op water- en rookschade. Dat is schrikken, natuurlijk. Het was mijn broer Ivo die deze ochtend melding kreeg dat de stroom in onze zaak afgevallen was. Hij was dan gaan kijken, en ook ik snelde naar de zaak. Onderweg hadden we dan vernomen dat er brand was.”

Overname

Maar hoe dat kon gebeuren? “Geen idee”, vertelt Jean Vandenberk verder. “We lieten de zaak altijd piekfijn en mooi onderhouden achter. Misschien was er een bepaalde machine of heftruck in de opslagplaats die kortsluiting kreeg? We hebben geen idee. Door de brandmuur in het gebouw zijn we gelukkig niet alles kwijt, maar het blijft jammer. We hebben al enkele jaren de plannen om met de zaak te stoppen en zoeken momenteel mensen die de zaak willen overnemen. Maar dat je zo je zaak moet sluiten, dat is natuurlijk niet zoals we het hadden verwacht...”

Verschillende meetploegen kwamen ter plaatse om de ernst van de brand voor de buurtbewoners in te schatten. Daaruit blijkt volgens de hulpdiensten geen gevaar voor de ommiddellijke omgeving te zijn geweest, enkel geurhinder.

