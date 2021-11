Zware brand in interieurzaak in Lommel

Hechtel-Eksel Na eeuw terug in Limburg, maar jonge raaf nu doorzeefd met hagel: “Hier is bewust op geschoten”

Het Natuurhulpcentrum kreeg deze week een kadaver binnen van een geringde vogel uit het Pijnven in Hechtel-Eksel. Het gaat niet zomaar om een vogel, maar om een zeldzame raaf die na meer dan een eeuw afwezigheid terug is in Limburg. “Triestig is het. Meer kunnen we er niet zeggen over zeggen", vertellen ze bij het Natuurhulpcentrum.

17 november