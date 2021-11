Zoe (33) overlijdt na val van dertigtal meter bij Houffalize: “Bij maken van de foto ging het mis”

Pelt Peltenaren geven hun mening over de toekomst van hun buurt

Vorige week vond in Palethe het eerste dorpsdebat over Peltorama 2050 plaats. De enthousiaste aanwezigen gaven tal van ideeën en suggesties over Overpelt Centrum, Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille. Met vlaggetjes gaven ze op een kaart aan welke troeven er in hun buurt waren of op welke plaatsen nog meer mogelijkheden zijn.

