“Ze krijgen allemaal een lichtje dat ‘s nachts over hen waakt”: school ‘t Stekske krijgt ondersteuning na overlijden van Dani (7) en Levi (4)

Lommel-Kolonie is in shock nadat een 37-jarige vader en zijn twee zoontjes dinsdag dood uit het kanaal werden gehaald. De feiten laten niemand onberoerd. Bij basisschool ‘t Stekske, waar slachtoffertjes Dani (7) en Levi (4) naar school gingen, komt het nieuws extra hard aan. Vzw Het Berrefonds zorgt er nu voor ondersteuning: “Ook kinderen stellen zich vragen bij wat er is gebeurd”, klinkt het. De vzw schenkt het schooltje alvast enkele broodnodige ‘troostkoffers’.

Rond half één kwam er in de nacht van maandag op dinsdag bij de hulpdiensten een melding binnen dat er een wagen in het kanaal in Lommel was beland. “De hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan en konden het voertuig vrijwel meteen aantreffen”, klonk het gisteren bij Marijke Teunis van het parket van Limburg. “Daarop zijn duikers van de brandweer in het water gegaan. Zij hebben de inzittenden eruit kunnen halen, waarna de slachtoffers nog werden gereanimeerd, maar jammer genoeg zijn de vader en zijn twee kinderen overleden.”

Die twee kinderen, Dani (7) en Levi (4), waren fervente voetballertjes die allebei ook naar school gingen in basisschool t Stekske. “Voor de school is dit heel zwaar. Daar zijn ze namelijk nog niet helemaal geheeld van het trauma uit het verleden”, klinkt het bij de burgemeester, die daarmee verwijst naar de busramp in Sierre, waar een klas van dezelfde basisschool bij betrokken was. De school krijgt nu de nodige ondersteuning van het CLB, maar ook vzw Het Berrefonds werd alvast ingeschakeld.

Een troostboom.

Troostkoffer

“Wat wij meestal doen bij een school die zoiets meemaakt, is zo snel mogelijk materiaal ter plekke krijgen om de school hands-on te ondersteunen.” Aan het woord is Christine Vandenhole, directeur van Het Berrefonds. Die vzw biedt een houvast voor (groot)ouders, familie, of zoals in dit geval scholen, die een kind moesten afgeven. “Dat doen wij in de vorm van een troostkoffer die naar de betrokken klas gaat of in dit geval de twee klassen. In die koffer zit allemaal materiaal om de klaswerking of de school in bredere zin te ondersteunen.” Van een warme sjaal die elke leerling troost en veiligheid brengt tot een nachtlichtje dat ‘s nachts over hen waakt: “Na zo’n gebeurtenis zijn kinderen toch vaak bang en kunnen zij moeilijk slapen. Zeker als het gaat over feiten zoals nu, stellen kinderen ook vragen bij wat er is gebeurd”, klinkt het bij Christine.

Het is ook een school die wel al wat heeft meegemaakt. Zij hebben hier al voor een stuk ervaring mee, maar het blijft een verschrik­ke­lij­ke situatie. Christine Vandenhole, Het Berrefonds

Van een ganzenbord over gevoelens tot al het nodige om een rouwhoekje te voorzien, de troostkoffers voor basisschool ‘t Stekske werden gisterenmiddag al afgeleverd. “Er zitten zelfs zaadjes van vergeet-me-nietjes in. Leerkrachten kennen hun klas het beste, dus zij kunnen gebruiken wat ze nodig hebben, zonder te veel lesvoorbereidingen, want op dat moment staat hun hoofd daar toch niet naar.” Op de school werd ook een grote houten Koesterboom afgeleverd die kan dienen als een algemene troostplek. “Die boom kunnen ze een centrale plaats geven, waar iedereen iets kan achterlaten. De kinderen kunnen bijvoorbeeld iets knutselen en dat in de boom hangen, maar ook ouders van andere kinderen kunnen hier iets bij leggen”, licht de directeur van Het Berrefonds toe.

Dit zit er in de troostkoffer.

Verder kregen ook de leerkrachten van de school de kans om specifieke vragen te stellen. “Sommige leerkrachten zijn heel vertrouwd met het thema ‘rouw’, maar leerkrachten zijn natuurlijk ook maar mensen en iedereen gaat daar op een andere manier mee om. Het is ook een school die wel al wat heeft meegemaakt. Zij hebben hier al voor een stuk ervaring mee, maar het blijft een verschrikkelijke situatie.”

Herdenkingsmoment

“We bieden onze hulp aan om de familie bij te staan waar nodig”, klonk het eerder al bij burgemeester Bob Nijs (CD&V). Of er ook vanuit de stad een moment georganiseerd wordt om afscheid te nemen van de slachtoffers blijft momenteel nog onduidelijk. “Wij willen uiteraard graag een herdenkingsmoment organiseren, samen met de school, maar dat moet wel gedragen zijn door de nabestaanden. Wij willen dat dan ook vooral aan de mama van de kindjes overlaten om daarover te beslissen”, concludeert de burgemeester.

Vzw Het Berrefonds biedt basisschool 't Stekske de nodige ondersteuning

